MU : l’équipe féminine ne veut pas entendre parler d’un retour de Mason Greenwood

La suite après cette publicité

C’est une nouvelle dévoilée début février : l’attaquant international anglais Mason Greenwood a vu l’ensemble des charges à son encontre être abandonnées par le Crown Prosecution Service (un des services non ministériels du Royaume-Uni chargé des poursuites judiciaires en Angleterre) et ne fait «désormais plus l’objet de poursuites criminelles.» Pour rappel, l’ailier de Manchester United était accusé de "tentative de viol" et "coups et blessures", ce pour quoi il a été inculpé en octobre dernier avant d’être libéré sous caution un mois plus tard.

Et à en croire les indiscrétions de la presse anglaise, son possible retour du côté de Carrington, centre d’entraînement des Red Devils, n’est vraiment pas au goût de tout le monde, notamment de l’équipe féminine. En effet, certaines Mancuniennes seraient "profondément gênées" par sa reprise de carrière professionnelle à MU. Un sentiment qui serait également partagé par une partie de la formation masculine, tenue en échec mercredi soir par Leeds à domicile. Natalie Burrell, fondatrice du Manchester United Women’s Supporters’ Club, a elle-même expliqué qu’elle ne souhaitait plus jamais voir Greenwood porter le célèbre maillot rouge. Ambiance.

À lire

MU : Erik ten Hag salue la performance de Jadon Sancho