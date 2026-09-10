AC Milan : Christopher Nkunku ne comprend pas son départ forcé

Christopher Nkunku ne s’attendait absolument pas à quitter l’AC Milan cet été. Écarté des plans de Ruben Amorim puis prêté au RB Leipzig, l’international français est revenu en conférence de presse sur une décision qui l’a surpris. « Pour respecter une décision, on n’est pas toujours obligé de comprendre. Ça s’est passé soudainement, moi-même je ne m’y attendais pas », a reconnu l’attaquant. Sans ouvertement critiquer son ancien entraîneur, Nkunku admet donc ne toujours pas réellement comprendre les raisons qui ont conduit le club italien à se séparer de lui.

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Trois ans après son départ, le Français retrouve finalement un environnement qu’il connaît parfaitement à Leipzig. Le club allemand a obtenu son prêt pour trois millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 27 millions d’euros. Newcastle était également intéressé, mais Nkunku a privilégié un retour en Bundesliga, où il avait connu certaines de ses meilleures saisons. Entre 2019 et 2023, l’ancien Parisien avait disputé 172 rencontres avec Leipzig pour 70 buts et 56 passes décisives. Il tentera désormais de se relancer dans un club où il avait explosé au plus haut niveau.