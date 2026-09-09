LdC : l’ouverture du score de Dembélé en vidéo

Le PSG a ouvert la marque face au Slovan Bratislava grâce à son Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Mais le but est venu d’une frappe magistrale de Nuno Mendes qui a heurté le poteau gauche du but.

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LE PREMIER BUT DU PSG EN LIGUE DES CHAMPIONS CETTE SAISON EST POUR OUSMANE DEMBÉLÉ 🔥



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Ousmane Dembélé a bien suivi, sans être hors-jeu, a contrôlé et enchaîné par une frappe du gauche qui a fait mouche. Il n’est pas passé loin du doublé deux minutes plus tard mais son piqué n’a pas trouvé le cadre. Avant de marquer son deuxième but de la tête après une frappe contrée.