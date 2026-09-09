Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

LdC : l’ouverture du score de Dembélé en vidéo

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ousmane Dembélé @Elhadjiloum

Le PSG a ouvert la marque face au Slovan Bratislava grâce à son Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Mais le but est venu d’une frappe magistrale de Nuno Mendes qui a heurté le poteau gauche du but.

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé a bien suivi, sans être hors-jeu, a contrôlé et enchaîné par une frappe du gauche qui a fait mouche. Il n’est pas passé loin du doublé deux minutes plus tard mais son piqué n’a pas trouvé le cadre. Avant de marquer son deuxième but de la tête après une frappe contrée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier