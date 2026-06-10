TFC : un club de MLS fait une offre pour Yann Gboho

Le mercato d’été 2026 va ouvrir ses portes dans quelques jours. Yann Gboho fait partie des joueurs du Toulouse Football Club qui ont une belle cote sur le marché. L’été dernier, l’OL avait tâté le terrain pour le joueur de 25 ans.

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Cette fois-ci, le Sporting Kansas City a même formulé une proposition pour le footballeur sous contrat jusqu’en 2027 avec les Violets. Cette saison, Gboho a marqué 10 buts et délivré 3 assists en 35 matches toutes compétitions confondues.