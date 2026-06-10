Menu Rechercher
Commenter 3
Info FM Ligue 1

TFC : un club de MLS fait une offre pour Yann Gboho

Par Santi Aouna - Dahbia Hattabi
Gboho avec Toulouse @Maxppp

Le mercato d’été 2026 va ouvrir ses portes dans quelques jours. Yann Gboho fait partie des joueurs du Toulouse Football Club qui ont une belle cote sur le marché. L’été dernier, l’OL avait tâté le terrain pour le joueur de 25 ans.

La suite après cette publicité

Cette fois-ci, le Sporting Kansas City a même formulé une proposition pour le footballeur sous contrat jusqu’en 2027 avec les Violets. Cette saison, Gboho a marqué 10 buts et délivré 3 assists en 35 matches toutes compétitions confondues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Toulouse
Yann Gboho

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Toulouse Logo Toulouse
Yann Gboho Yann Gboho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier