Ligue Europa : l'OM tient bon et arrache le nul face à la Lazio

A l'occasion de la 3ème journée de Ligue Europa, la Lazio accueillait l'Olympique de Marseille à l'Olimpico. Deuxième du groupe E avec trois unités, le club italien comptait une longueur d'avance au classement sur son adversaire du soir, et pouvait creuser l'écart sur l'OM en cas de succès. Côté olympien, un succès demeurait impératif pour conserver une chance de qualification. Pour cette affiche, Maurizio Sarri alignait un 4-3-3 avec le trio Anderson, Immobile, Zaccagni en pointe. Jorge Sampaoli optait pour un 3-4-3, avec Milik, Under et Lirola en attaque. L'OM se procurait la première opportunité du match avec Lirola sur la gauche qui remisait pour Under dont la volée passait au dessus (17e). Les Marseillais séduisants en début de match se montraient une nouvelle fois dangereux, mais Milik voyait sa frappe croisée filer juste à côté (19e). Juste après la demi-heure de jeu, la Lazio sortait de sa torpeur et Luiz Felipe de la tête obligeait Pau Lopez à sortir le grand jeu. Le ballon revenait sur le défenseur qui ratait le cadre (33e). Une situation chaude qui sonnait comme une belle piqure de rappel pour les hommes de Sampaoli.

La suite après cette publicité

Ces derniers manquaient de peu l'ouverture du score juste avant la pause par Under, dont la frappe enroulée était détournée en corner par Strakosha (39e). Au retour des vestiaires, la Lazio pensait ouvrir le score par Immobile, mais le buteur italien était signalé logiquement en position de hors-jeu (58e). Les occasions se multipliaient et Under butait une nouvelle fois sur Strakosha (65e). Une occasion qui réveillait les hommes de Sarri et la lourde frappe d'Immobile heurtait la transversale (69e). En souffrance l'OM, pliait mais ne rompait pas. Pau Lopez sauvait les siens en gagnant son duel face à Immobile (87e). Malgré plusieurs frayeurs, les Olympiens ramenaient un nul précieux de leur déplacement à Rome. Un résultat qui ne condamnait pas les hommes de Jorge Sampaoli dans ce groupe E.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

Retrouvez le classement de tous les groupes de Ligue Europa ici.