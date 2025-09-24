L’Atlético de Madrid nage en plein cauchemar

L’Atlético de Madrid est au plus mal. Après cinq journées de Liga disputées, le club madrilène ne pointe qu’à la 12e place du classement, avec seulement une victoire obtenue contre Villarreal (2-0) et ne compte donc que six points pris. Un triste total que n’a jamais comptabilisé le club colchonero depuis la saison 2009-2010. Soit le pire bilan sous l’ère Diego Simeone et à quelques heures de deux derbies importants contre le Rayo Vallecano mercredi soir (21h30), puis contre le Real Madrid ce week-end.

Les Colchoneros ont perdu leur solidité défensive

De plus, les Colchoneros se sont inclinés lors de la première journée de Ligue des champions, au terme d’un scénario cruel mercredi dernier sur la pelouse de Liverpool (2-3). Provoqué par un supporter, le technicien argentin a dégoupillé et a été exclu par l’arbitre de la rencontre après avoir voulu en découdre avec le supporter. Ce qui lui a valu une procédure disciplinaire auprès de l’UEFA. Il y a donc urgence pour le club de la capitale, notamment dans le secteur offensif puisque l’équipe rouge et blanche a eu besoin de 63 tirs pour marquer six buts jusqu’à présent en Liga.

Avec un Antoine Griezmann vieillissant, la recrue Giacomo Raspadori toujours à la recherche de son premier but et un Julian Álvarez inquiétant en ce début de saison, l’attaque des Colchoneros est au point mort. « Quant à Julián, j’ai fait ce que je pensais que l’équipe avait besoin. C’est notre meilleur joueur et nous avons besoin de lui. Nous espérons qu’il trouvera le chemin des filets et que l’équipe pourra l’aider. Nous avons besoin de lui à son meilleur niveau, c’est pour ça qu’il est venu », expliquait Diego Simeone à propos de son attaquant en conférence de presse ce mardi.

Diego Simeone sous pression

Mais au-delà de l’attaque, la défense de l’Atlético de Madrid n’est plus aussi solide qu’avant. À l’exception de Villarreal, l’Atlético a mené au score à chaque match cette saison, mais n’a pas réussi à conserver le score. Et la fébrilité se voit notamment sur les coups de pied arrêtés, à l’instar des rencontres contre Majorque, Elche ou Liverpool. « L’équipe doit se concentrer sur le travail d’équipe. Il n’y a pas de phrase pour expliquer pourquoi un but est marqué. L’année dernière, nous avons marqué des buts dans les dernières minutes et cela s’explique par de nombreux facteurs », expliquait El Cholo.

Il y a donc urgence avant une semaine décisive pour l’Atlético de Madrid. Le président-directeur général de l’Atlético de Madrid est d’ailleurs revenu sur la crise actuelle ce mardi. S’il assure que « cinq matchs ne nous feront pas changer d’avis après deux ans d’investissement de près de 200 millions d’euros dans les joueurs » et « croire toujours à 200 % en Simeone », Miguel Ángel Gil assure qu’« avec le budget négocié, être troisième est une obligation, pas un souhait. Nous avons fait une grande différence, car le Real Madrid et Barcelone ont environ 2 milliards d’euros de revenus et nous sommes à 500. Cela nous donne la stabilité nécessaire pour continuer à concourir en Ligue des champions ». Diego Simeone est prévenu avant de défier le Real Madrid…