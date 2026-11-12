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UEFA Nations League

Donnarumma se fait démonter sur les réseaux après sa boulette

Par Walid Soltani
Italie 2-1 France

Gianluigi Donnarumma a encore fait des siennes, pour le plus grand bonheur des Français ! Sous la pression des attaquants tricolores, le portier italien a manqué sa relance, offrant le ballon directement à Olise. L’attaquant français n’a alors pas laissé passer l’occasion et en a profité pour ouvrir le score. Une nouvelle erreur qui vient rappeler les lacunes de l’ancien Parisien…

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