Donnarumma se fait démonter sur les réseaux après sa boulette

Gianluigi Donnarumma a encore fait des siennes, pour le plus grand bonheur des Français ! Sous la pression des attaquants tricolores, le portier italien a manqué sa relance, offrant le ballon directement à Olise. L’attaquant français n’a alors pas laissé passer l’occasion et en a profité pour ouvrir le score. Une nouvelle erreur qui vient rappeler les lacunes de l’ancien Parisien…