OL : la Roma passe la seconde pour Malick Fofana !
L’élimination de l’OL en Ligue des Champions pourrait accélérer le départ de Malick Fofana. Dans le viseur de la Roma depuis plusieurs semaines, l’ailier belge a déjà donné son accord au club italien et de nouvelles discussions entre les deux clubs ont permis de faire avancer le dossier.
L’OL va devoir rapidement se remettre au travail. Après l’élimination face à Fenerbahçe (1-2) mercredi soir, Lyon a vu s’envoler ses derniers espoirs de qualification pour la Ligue des Champions. Une sortie forcément lourde de conséquences pour un club qui comptait sur cette compétition pour générer des revenus supplémentaires, et qui doit désormais composer avec une situation financière toujours très délicate. Dans ce contexte, la fin du mercato va servir à vendre pour renflouer les caisses.
Et Malick Fofana semble être la première victime de cette élimination. Depuis plusieurs semaines, l’ailier belge est dans le viseur de l’AS Roma, qui apprécie particulièrement son profil. Jusqu’ici, la perspective de disputer la C1 pouvait toutefois laisser un peu de temps à l’OL et au joueur. Fofana avait d’ailleurs fait savoir à ses coéquipiers qu’une qualification lyonnaise pouvait peser dans sa réflexion et le pousser à poursuivre l’aventure dans le Rhône. L’élimination face aux Turcs change forcément la donne.
La défaite face à Fenerbahçe fait mal
Et les choses pourraient désormais s’accélérer. Selon nos informations, de nouvelles discussions ont eu lieu entre l’AS Roma et l’OL au sujet de Malick Fofana ces dernières heures. Le dossier avance et les différentes parties sont désormais confiantes quant à la possibilité de parvenir à un accord. Un nouveau signe que le départ du Belge, qui avait encore marqué mercredi soir malgré l’élimination de son équipe, prend progressivement forme.
Surtout, Fofana a déjà donné son accord pour rejoindre la Roma. Il ne reste donc plus qu’aux deux clubs à trouver un terrain d’entente sur les modalités financières de l’opération. Pour Lyon, qui va devoir absorber le manque à gagner lié à l’absence de Ligue des Champions, une vente importante devient nécessaire. Et le jeune Belge, l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif malgré sa dernière saison quasi-blanche, pourrait bien être l’un des premiers à faire les frais de cette situation.
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