Chelsea : Thomas Tuchel inquiet pour la qualification en Ligue des Champions

Interrogé après la défaite de son équipe sur la pelouse d’Everton dimanche (1-0), le coach de Chelsea, Thomas Tuchel, n’a pas caché son inquiétude concernant une qualification des Blues en Ligue des Champions et a mis en garde ses joueurs. Les pensionnaires de Stamford Bridge, actuellement 3es de Premier League, n’ont pris que quatre points sur les quatre derniers matches.

La suite après cette publicité

« Je suis très déçu. Nous savions ce qui allait arriver et comme lors des derniers matches, nous avons eu du mal à réaliser un clean sheet. Bien sûr, je suis inquiet pour le Top 4. Je ne me sens jamais en sécurité. Quatre points en quatre matchs ne suffiront jamais, peu importe la course dans laquelle nous sommes. Que puis-je faire ? Le ballon est libre, on donne un but à l'extérieur, c'est la pire chose qui puisse vous arriver dans cette ambiance. Cela arrive trop souvent. Nous luttons pour jouer sans faire de grosses erreurs et c'est pourquoi nous luttons pour avoir des résultats », a expliqué Tuchel après la rencontre. Chelsea jouera son prochain match samedi face à Wolverhampton (16h).