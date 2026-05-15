ASSE : la joie du héros Brice Maubleu après la qualification

Au terme d’un match à haute intensité, l’AS Saint-Etienne a validé sa qualification pour affronter le 16e de Ligue 1 et espérer retrouver l’Élite. Une victoire arrachée après une séance de tirs aux buts à rebondissements, dans laquelle le gardien remplaçant Brice Maubleu a arrêté quatre tirs ruthénois pour offrir la qualification. Au micro de BeIN Sports, le portier de 36 ans a fait part de toute sa joie.

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«On est très heureux de passer ce tour. C’est un match difficile, bravo à Rodez. On est tourné vers le prochain match. Les tirs au but ? C’était incroyable parce qu’on mène 2-0, on a une balle de match sur le cinquième, le gardien fait l’arrêt. J’ai la balle de match pour faire gagner l’équipe, je la rate. Derrière, je suis obligé de l’arrêter. Mika (Mickael Nadé) a fini le boulot. C’est un peu la loterie, on les travaille plus ou moins la semaine pour essayer de les arrêter et les marquer. On ne s’attendait pas à une séance aussi difficile», a-t-il lâché.