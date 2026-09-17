Allemagne : Jürgen Klopp explique sa double liste de 44 joueurs et ses premiers choix tranchants

Jürgen Klopp a surpris tout le monde. Pour sa première à la tête de l’Allemagne, le nouveau sélectionneur n’a pas communiqué une, mais bien deux listes pour les 4 matchs de Ligue des Nations à venir. 24 joueurs ont été convoqués pour défier les Pays-Bas (24 septembre) et la Grèce (27 septembre), et une seconde de 21 éléments prendra le relai pour jouer face à la Serbie (1er octobre) et de nouveau contre la Grèce (4 octobre). Un chassé-croisé entre les deux groupes s’opérera le 27 septembre. Seul le gardien Finn Dahmen (Augsbourg) restera sur l’ensemble du rassemblement.

La suite après cette publicité

Cette rotation a visiblement été bien prise par les convoqués. Avec une trêve internationale plus longue qu’à l’accoutumée, les joueurs auront davantage de repos aussi bien physique que mental. « Nous n’avons pas créé d’équipe A ou B. Nous voulons gagner les quatre matchs », prévient Klopp, l’idée étant d’observer un maximum de monde. «J’ai ouvert grand la porte et j’ai dit : “Tous ceux qui veulent participer ont leur chance.” » Le sélectionneur avait déjà donné quelques indices lors de sa première conférence de presse en juillet, affirmant qu’il disposait d’« une liste de plus de 60 joueurs. »

Ter Stegen numéro un, Kimmich nouveau capitaine

Il a tout de même fallu trancher pour certains cas spécifiques. Ter Stegen (34 ans) sera le gardien numéro un, lui qui n’avait pas été convoqué depuis 15 mois. Il profite notamment de la retraite de Manuel Neuer. « Pour le moment, il est numéro un. Une équipe a besoin de stabilité et d’une colonne vertébrale, ensuite on peut intégrer beaucoup de jeunes. Il est en pleine forme et aussi bon gardien qu’avant. Il apporte son expérience. Il fait très bonne impression. Mais tout dépendra de ses performances. » Méfiance donc avec Finn Dahmen, seul convoqué dans les deux listes, et qui semble avoir les faveurs de Klopp. « C’est un gardien très talentueux que j’aimerais voir jouer plus longtemps. »

La suite après cette publicité

Le nouveau patron de la Mannschaft compte s’appuyer sur des hommes d’expérience, comme Joshua Kimmich, promu capitaine, qui sera considéré comme milieu de terrain. « Nous n’avons pas une seule fois évoqué la possibilité qu’il joue arrière droit. C’est un joueur d’expérience. Il se doit de montrer l’exemple. Mais nous devons nous adapter à un nouveau style de jeu. Nous avons des problèmes tactiques à régler. Je suis convaincu qu’il atteindra son plein potentiel. » Si Lennart Karl a été appelé, Tom Bischof fera partie de la seconde liste, après avoir été au rassemblement des Espoirs, dont il est le capitaine. « Cela a également été convenu avec Vincent Kompany. »

Des heureux et des déçus

Il y a 11 nouveaux appelés, et 16 qui n’ont jamais évolué en équipe nationale encore. Le renouvellement est profond et offre un peu de fraîcheur. « Quand j’ai appelé Bambassé Conté, il a ri pendant deux minutes, se marre Klopp. J’ai aussi surpris Mika Baur, Felix Keidel et Hennes Behrens. » 4 joueurs de Fribourg ont également été convoqués : Philipp Treu, Yannick Engelhardt, Max Rosenfelder et Derry Scherhant. « Fribourg réalise de très bonnes performances depuis un certain temps. Chaque équipe est composée de personnalités différentes. Chacun apporte sa contribution. On ne peut pas acheter un mental d’acier, mais on peut le développer. Les joueurs de Fribourg possèdent ce mental », justifie-t-il.

La suite après cette publicité

Enfin, si beaucoup ont été élus, d’autres sont déçus, dont certains ont un passé avec l’équipe nationale. La non-convocation de Deniz Undav, supersub au Mondial, peut étonner. « J’ai parlé avec lui. Il n’a pas encore retrouvé sa forme cette saison. Je voulais sélectionner quatre attaquants et pour le moment, j’ai opté pour les autres. » Malgré ses choix du moment, Klopp ne ferme la porte à personne, comme Leroy Sané et Leon Goretzka, lequel est blessé. « Leroy n’a pas encore trouvé ses marques cette saison. Je vais lui parler, mais je ne l’ai pas encore fait. Je n’ai pas parlé à Leon Goretzka non plus, mais il est blessé. J’ai passé plus de 50 ou 60 coups de fil. » Ils ont encore leurs chances.