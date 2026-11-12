Dayot Upamecano ouvre la porte à la Premier League

Dayot Upamecano (28 ans) fait maintenant partie des meubles au Bayern Munich et en équipe de France. Présent en conférence de presse à la veille du match Italie-France (jeudi à 20h45) comptant pour la Ligue des Nations, le défenseur central a évoqué son avenir en club, lui qui a prolongé en février dernier avec le Bayern jusqu’en 2030.

La suite après cette publicité

Il a notamment répondu positivement à un possible avenir vers la Premier League. «Je me sens bien en Allemagne. Je continue à progresser, et à être à l’écoute mais pour le moment je me sens bien dans mon club, assure le joueur avant de conclure. On verra ce que l’avenir nous réserve.» La porte est ouverte.