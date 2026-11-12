Premier League
Dayot Upamecano ouvre la porte à la Premier League
1 min.
@Maxppp
Dayot Upamecano (28 ans) fait maintenant partie des meubles au Bayern Munich et en équipe de France. Présent en conférence de presse à la veille du match Italie-France (jeudi à 20h45) comptant pour la Ligue des Nations, le défenseur central a évoqué son avenir en club, lui qui a prolongé en février dernier avec le Bayern jusqu’en 2030.
La suite après cette publicité
Il a notamment répondu positivement à un possible avenir vers la Premier League. «Je me sens bien en Allemagne. Je continue à progresser, et à être à l’écoute mais pour le moment je me sens bien dans mon club, assure le joueur avant de conclure. On verra ce que l’avenir nous réserve.» La porte est ouverte.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer