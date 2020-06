Nantes : Waldemar Kita veut investir sur un 9

Le président du FC Nantes Waldemar Kita, mis en cause par les autorités fiscales selon L'Equipe, serait très ambitieux pour le mercato estival.

Et selon les informations de Ouest-France, l'homme d'affaires souhaiterait investir massivement dans le recrutement d'une pointure au poste de n° 9. Aucun nom n'est cité, mais la volonté est là, et on apprend que l'actuel titulaire au poste, Kalifa Coulibaly (28 ans), dispose d'un bon de sortie cet été.