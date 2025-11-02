Ligue 1
Rennes : le gros soulagement de Mahdi Camara après la victoire contre Strasbourg
Présent au micro de L1+ après la belle victoire (4-1) du Stade Rennais face à Strasbourg, Mahdi Camara savourait logiquement. Auteur d’un gros match dans l’entrejeu des Bretons, le joueur de 27 ans refusait toutefois de s’enflammer. « Gros soulagement, on avait à cœur de se faire pardonner à domicile », a tout d’abord avoué l’intéressé.
Et d’ajouter : « j’espère qu’on a appris de nos erreurs. Après, il ne faut pas non plus s’enflammer, il faut continuer comme ça et engranger des points ». Pour rappel, après sept rencontres sans le moindre succès (6 nuls, 1 défaite), le Stade Rennais retrouve la victoire et se replace provisoirement au 9e rang.
