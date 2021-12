PSG : la prédiction de Ronaldinho pour l'avenir de Kylian Mbappé

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé (23 ans), sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, agite la planète football, Ronaldinho s'est livré à une prédiction assez étonnante concernant le n°7 des Rouge et Bleu. « Aujourd'hui tous les joueurs du monde veulent jouer au PSG, les meilleurs sont au PSG donc c'est le meilleur club du monde. Donc j'imagine qu'il sera ici pendant longtemps », a ainsi déclaré l'ancien prodige du football mondial dans un entretien accordé au PSG.

La suite après cette publicité

Une déclaration surprenante alors que KM7, libre de s'engager où bon lui semble dès le 1er janvier 2022, est annoncé du côté du Real Madrid l'été prochain. Au cours de cette interview, Ronnie a également expliqué que «la Ligue des champions est quelque chose qui lui manque et que ce serait merveilleux s'il la gagnait avec le PSG.» Et Ronaldinho d'ajouter que Mbappé avait « un style de jeu brésilien, beaucoup de vitesse et d'adresse. Son dribble est très similaire à celui d'un joueur brésilien. »