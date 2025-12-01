Real Madrid : Xabi Alonso n’ose pas remplacer un joueur

Le Real Madrid ne sort pas de la crise. Dimanche, les Merengues ont encore obtenu un bien mauvais résultat, sur la pelouse du relégable Girona cette fois (1-1). Forcément, Xabi Alonso est encore pris à partie par bon nombre de supporters et de journalistes. Et la Cadena SER vient de faire une révélation.

Effectivement, le coach basque n’aurait pas osé remplacer une de ses stars pendant le match. « Il ne peut pas enlever Bellingham, parce qu’il a déjà eu un très grand conflit quand il a enlevé Vinicius. Actuellement, il ne peut pas remplacer Bellingham », a expliqué le journaliste Antón Meana, alors que le milieu de terrain est aussi pointé du doigt et signalé comme un des principaux coupables des mauvais résultats du Real Madrid.