Menu Rechercher
Commenter 17
Liga

Real Madrid : Xabi Alonso n’ose pas remplacer un joueur

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp
Girona 1-1 Real Madrid

Le Real Madrid ne sort pas de la crise. Dimanche, les Merengues ont encore obtenu un bien mauvais résultat, sur la pelouse du relégable Girona cette fois (1-1). Forcément, Xabi Alonso est encore pris à partie par bon nombre de supporters et de journalistes. Et la Cadena SER vient de faire une révélation.

La suite après cette publicité

Effectivement, le coach basque n’aurait pas osé remplacer une de ses stars pendant le match. « Il ne peut pas enlever Bellingham, parce qu’il a déjà eu un très grand conflit quand il a enlevé Vinicius. Actuellement, il ne peut pas remplacer Bellingham », a expliqué le journaliste Antón Meana, alors que le milieu de terrain est aussi pointé du doigt et signalé comme un des principaux coupables des mauvais résultats du Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Xabi Alonso
Jude Bellingham

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Xabi Alonso Xabi Alonso
Jude Bellingham Jude Bellingham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier