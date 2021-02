PSG : le Borussia Dortmund trouve un accord avec Soumaila Coulibaly

Les exemples de jeunes titis parisiens partis avant même d’avoir signé leur premier contrat professionnel sont hélas très nombreux au Paris Saint-Germain. Et malheureusement pour les Rouge-et-Bleu, un club allemand est bien parti pour s’offrir l'un de ses espoirs. Et encore une fois, il s’agit du Borussia Dortmund.

Après avoir déjà chipé Dan-Axel Zagadou, les Marsupiaux auraient, selon Sky Allemagne, trouvé un accord avec le défenseur central Soumaila Coulibaly, avant que ce dernier ne se blesse au genou. Encore rien de signé donc et le PSG espère toujours convaincre son espoir de rester (son contrat aspirant se termine juin).

Sky sources: Dortmund is highly interested in 17 year old center back Soumaila Coulibaly from PSG. They have already agreed personal terms, but last week „Soumi“ tore his ACL. Nothing signed yet - Paris still hopes to keep him #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/wSyseUo6VM