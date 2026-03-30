Angleterre : Thomas Tuchel refuse la comparaison avec l’équipe de France

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, se montre serein malgré le triste match nul concédé face à l’Uruguay, à Wembley (1-1). Alors que la France a impressionné en battant le Brésil et la Colombie, l’entraîneur allemand a été questionné sur la différence de jeu entre les Bleus et les Three Lions, mais le manager allemand refuse toute comparaison et insiste sur le contexte de cette rencontre contre la Celeste, bien que les Bleus aient battu la Colombie avec une équipe largement remaniée.

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« On ne peut pas comparer, vous avez vu notre composition et notre adversaire, on est seulement en mars. Je sais que ce n’était pas le match le plus agréable à regarder à la télévision ou pour les spectateurs, mais je sais contre qui nous avons joué, peut-être la meilleure équipe d’Uruguay avec beaucoup de nouveaux joueurs sur le terrain. Nous avons le temps de nous préparer. Croyez-vous que le Brésil ne sera pas prêt en juin ? Je pense qu’il le sera. Une fois sur place, on ne pense plus à mars. Nous serons prêts ».