OL : Jorge Maciel confirme l’arrivée d’un nouvel entraîneur

Après le départ inattendu de Paulo Fonseca vers le Sporting CP, Jorge Maciel occupe la place de numéro un par intérim à l’OL. Il était sur le banc jeudi soir lors du nul sur la pelouse de la Real Sociedad en Ligue Europa (1-1), et le sera à nouveau dimanche à Brest en Ligue 1 (17h15). Toutefois, la mission du Portugais de 41 ans n’ira pas au-delà de la trêve internationale. Il redeviendra l’adjoint du futur coach lyonnais. Ce dernier devrait être Carlos Vicens, libre depuis trois semaines et son départ de Braga. Les contacts sont toujours en cours. Sa venue pourrait intervenir dès lundi prochain. En conférence de presse, l’intérimaire a confirmé l’arrivée d’un prochain entraîneur chez les Gones.

La suite après cette publicité

«À titre personnel, j’ai hâte d’être à demain soir (dimanche) pour pouvoir passer un peu de temps en famille. C’est aussi le cas de l’ensemble du staff qui est resté. Tout le monde prend ses responsabilités et fait de son mieux pour que les choses se passent bien, assure Maciel. Pour moi, tout était très clair. J’ai parlé avec Matthieu Louis-Jean : un nouvel entraîneur va arriver et j’aurai ma place dans son staff. Ce qui nous aide dans le football, c’est d’être honnêtes. Dès que les choses sont claires pour tout le monde, elles deviennent beaucoup plus simples. J’ai la chance d’exercer un métier que j’ai choisi. C’est un choix de vie et un rêve que j’avais depuis longtemps. J’ai la chance de faire quelque chose que j’aime, et le faire à ce niveau, c’est génial. Mais nous savons aussi qu’avec ce choix de vie, les valises sont toujours prêtes. Je vis très bien avec cela. Quand on est entraîneur, cela fait partie du jeu. J’ai un très bon niveau d’espagnol. Est-ce que cela me servira pour Nico et Alejandro ? Peut-être. Mais je ne sais pas si cela m’aidera avec le prochain entraîneur. Ce n’est pas à moi de le dire.»