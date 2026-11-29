Le Barça a une belle opportunité pour prendre ses distances en tête de la Liga. Au lendemain de la défaite du Real Madrid, les Catalans peuvent prendre 5 longueurs d’avance en s’imposant sur la pelouse du Deportivo La Corogne (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 16h15). À quelques jours de recevoir l’Atlético de Madrid, son nouveau dauphin, Barcelone n’a vraiment pas le droit à l’erreur.

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Flick aligne pour cela un 4-3-3 avec Garcia plutôt que Koundé sur la droite de la défense, et Cancelo de l’autre côté pour encadrer une charnière Cubarsi-Martin. De Jong retrouve sa place dans l’entrejeu, où il est associé à Olmo et Pedri. Yamal et Gordon sont sur les ailes offensives, Raphinha occupant l’axe de l’attaque. En face, Aubameyang retrouve son ancien club, épaulé par Nsongo à la pointe du 4-4-2 du Dépor. Amatucci et Casado, un autre ancien du Barça, sont présents devant la défense où figure notamment Gimenez.

Les compositions :

Deportivo La Corogne (4-4-2) :

Barcelone (4-3-3) :