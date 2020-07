Serie A : l'AC Milan revient de loin, la Sampdoria s'amuse

Pour cette 33e journée en Serie A, les gros clubs jouent ce soir, c'est le cas de la Lazio Rome et de la Juventus. Enfin, presque tous les gros clubs puisque l'AC Milan recevait sur sa pelouse une équipe de Parme métamorphosée depuis le retour de la compétition. Les Parmesans ont d'ailleurs ouvert la marque en toute fin de première période grâce à Kurtic (44e). Au retour des vestiaires, les Lombards ont fait le boulot et se sont finalement imposés sur le score de trois buts à un grâce à Kessié (55e), Romagnoli (59e) et Calhanoglu.

Grâce à cette victoire, les Rossoneri se retrouvent à la sixième position. Le Napoli se déplaçait à Bologne à la même heure et les Napolitains de Gennaro Gattuso ont lutté. S'ils ont ouvert le score assez vite par Kostas Manolas (7e), ils se sont un peu endormis. Deux buts pour Bologne ont été annulés pour hors-jeu le premier d'Ibrahima Mbaye (23e) puis le second de Palacio (67e). Finalement, Musa Barrow a trouvé le chemin des filets (80e). Dans l'ultime match de ce début de soirée, la Sampdoria s'est régalée et s'est imposée par trois buts à zéro devant Cagliari grâce à Gabbiadini (8e) et un doublé de Bonazzoli (40e, 54e).