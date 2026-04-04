BL : Bischof et Karl sauvent le Bayern à Fribourg, victoire spectaculaire de Leverkusen, Leipzig s’impose

La 28e journée de Bundesliga offrait un multiplex de six rencontres, ce samedi, à partir de 15h30. Leader incontesté, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse de Fribourg et les hommes de Vincent Kompany ont vécu une rencontre haletante, à quelques jours de défier le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Surpris par un but de Manzambi au retour des vestiaires et une seconde réalisation signée Höler, les Bavarois - avec une équipe remaniée - sont passés tout proches de la défaite. Heureusement pour eux, le jeune Tom Bischof a inscrit un doublé en fin de match avant que la pépite Lennart Karl n’offre la victoire aux siens au bout du temps additionnel (2-3).

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Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Bayer Leverkusen a fait le spectacle contre Wolfsbourg (6-3) alors que le Borussia M’Gladbach a arraché le nul à Heidenheim (2-2) grâce à Honorat. De son côté, Hambourg n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) contre Augsbourg. Porté par un doublé de Tietz, Mayence est venu à bout d’Hoffenheim (2-1). Quatrième au coup d’envoi, le RB Leipzig n’a, quant à lui, pas tremblé pour se défaire du Werder Brême. Au classement, le Bayern reste plus que jamais leader devant Dortmund et Stuttgart, talonné par Leipzig. Heidenheim est bon dernier.

Tous les résultats de 15h30

Fribourg 2-3 Bayern Munich : Manzambi (46e) et Hõler (71e) / Bischof (81e, 90+2) et Karl (90+9e)

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Bayer Leverkusen 6-3 Wolfsburg : Grimaldo (30e, sp, 44e), Schick (53e, sp), Tapsoba (68e), Maza (73e) et Tillman (90+4e) / Wind (16e), Maehle (31e) et Eriksen (38e, sp)

Borussia M’Gladbach 2-2 Heidenheim : Mohya (16e) et Honorat (74e) / Mainka (26e) et Busch (63e)

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Hambourg SV 1-1 Augsbourg : Königsdörffer (60e) / Chaves (22e)

Hoffenheim 1-2 Mayence : Asllani (23e) / Tietz (13e, 79e)

Werder Brême 1-2 RB Leipzig : Musah (90+4e) / Nusa (15e) et Rômulo (52e)