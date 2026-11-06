Le Havre : un nouvel entraîneur espéré pour le 21 ou 22 novembre

Le Havre s’active pour trouver le successeur de Didier Digard. Le nouveau président du HAC, Yacine Sossé Alaoui, a détaillé le calendrier fixé par la direction pour désigner son prochain entraîneur. Une première réunion doit permettre d’établir une shortlist de cinq ou six candidats au maximum, avant un week-end consacré aux visionnages et aux entretiens. «Le but, c’est d’avancer au plus vite», a expliqué le dirigeant, qui espère boucler le dossier autour du 21 ou 22 novembre. D’ici là, Jaïr (Karam, l’entraîneur intérimaire) devrait assurer l’intérim sur le banc havrais face à Lorient, dimanche (17h15), et éventuellement lors du déplacement à Troyes, le vendredi 20 novembre.

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Concernant le profil recherché, Sossé Alaoui reconnaît que le club privilégie naturellement la piste d’un entraîneur jeune, moderne et doté d’une forte expertise tactique, surtout désireux de relever le défi du maintien. Le HAC aimerait également miser sur un technicien francophone : «à compétences égales, on prendra toujours le Français pour des raisons évidentes culturelles, de connexion aussi avec le vestiaire», a ajouté le dirigeant dans un entretien accordé à L’Equipe. Une préférence assumée, mais qui ne constitue pas un critère éliminatoire pour le club normand.