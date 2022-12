Debrief Twitch ANGLETERRE-FRANCE : les réactions à chaud

Cliquez ici pour suivre et participer au chat sur notre chaine Twitch

Après une victoire éclatante et sereine face à la Pologne, la France était opposée à l'Angleterre ce samedi soir. Après une première mi-temps bien maitrisée avec un but superbe d'Aurélien Tchouameni, la France a eu plus de mal en seconde période et s'est fait égaliser par un but d'Harry Kane. Mais un but d'Olivier Giroud a finalement donné un avantage définitif à la France qui l'a emporté finalement 2-1 grâce à un grand Hugo Lloris et à un Harry Kane qui a raté son deuxième penalty. C'est donc les Bleus qui rencontreront le Maroc mercredi soir à 20h pour une place en finale.

