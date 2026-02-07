Serie A : Højlund sauve le Napoli à Gênes

Naples a souffert, mais s’en est sorti au bout du suspense pour s’imposer sur la pelouse du Genoa (2-3), dans un match complètement fou. Les locaux avaient ouvert le score dès la 3e minute grâce à un penalty de Malinovskyi, avant que Rasmus Højlund (20e) et Scott McTominay (21e) ne renversent la rencontre pour les visiteurs. Genoa n’a rien lâché et Colombo a égalisé à la 57e, maintenant le suspense jusqu’à la toute fin.

Le match a basculé dans le chaos en seconde période : Juan Jesus a été expulsé à la 76e, laissant Naples à dix contre onze. Malgré cet handicap, les hommes de Conte ont tenu bon et obtenu la victoire dans les arrêts de jeu grâce à un penalty transformé par Højlund à la 90e+6. Une fin de match dramatique et une victoire cruciale pour Naples, qui conserve le rythme dans la course au Scudetto tout en laissant le Genoa frustré, mais valeureux.