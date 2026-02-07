Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

Serie A : Højlund sauve le Napoli à Gênes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Rasmus Højlund @Maxppp
Genoa 2-3 Naples

Naples a souffert, mais s’en est sorti au bout du suspense pour s’imposer sur la pelouse du Genoa (2-3), dans un match complètement fou. Les locaux avaient ouvert le score dès la 3e minute grâce à un penalty de Malinovskyi, avant que Rasmus Højlund (20e) et Scott McTominay (21e) ne renversent la rencontre pour les visiteurs. Genoa n’a rien lâché et Colombo a égalisé à la 57e, maintenant le suspense jusqu’à la toute fin.

La suite après cette publicité

Le match a basculé dans le chaos en seconde période : Juan Jesus a été expulsé à la 76e, laissant Naples à dix contre onze. Malgré cet handicap, les hommes de Conte ont tenu bon et obtenu la victoire dans les arrêts de jeu grâce à un penalty transformé par Højlund à la 90e+6. Une fin de match dramatique et une victoire cruciale pour Naples, qui conserve le rythme dans la course au Scudetto tout en laissant le Genoa frustré, mais valeureux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Genoa
Rasmus Højlund

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Genoa Logo Genoa
Rasmus Højlund Rasmus Højlund
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier