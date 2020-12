Jesé Rodriguez fatigue le PSG...

Sous contrat avec le Paris SG jusqu'en juin 2021, Jesé Rodriguez (27 ans) pèse toujours sur les comptes du club de la capitale. Et son comportement commence sérieusement à agacer les champions de France, qui songerait à s'en séparer le plus rapidement possible, explique la chaîne de télévision espagnole Cuatro.

Des sources proches de la direction parisienne ont confié au média ibérique qu'«elle ne permettra pas que Jesé salisse le nom du club, et ce, même s'il est un joueur secondaire pour l'équipe». La dernière sortie de piste de l'Ibère, lors d'une fête de l'autre côté des Pyrénées, passe mal.