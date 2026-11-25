Plus de peur que de mal pour David Raya ? Victime d’une blessure à l’épaule à la suite d’un choc avec William Osula lors du match nul d’Arsenal face à Newcastle (2-2) samedi, le gardien espagnol avait suscité une vive inquiétude au moment de quitter la pelouse. Présent en conférence de presse, Mikel Arteta s’est toutefois montré rassurant concernant l’état de santé de son portier, tout en confirmant son forfait pour cette journée européenne. « Il ne sera malheureusement pas en état d’être là, mais ça n’a pas l’air trop grave. Nous aurons besoin de faire d’autres examens demain, mais vu la douleur qu’il manifestait, c’est plutôt encourageant », a expliqué le technicien espagnol.

La suite après cette publicité

Alors que la réaction de David Raya au moment du choc laissait craindre une grave blessure, les premiers éléments médicaux semblent donc écarter le scénario du pire. Le gardien des Gunners ne devrait notamment pas avoir besoin de subir une intervention chirurgicale. « Immédiatement après, nous étions assez inquiets, mais ce n’est pas aussi grave que nous le craignions », a poursuivi Mikel Arteta, reconnaissant que l’intensité de la douleur ressentie par son joueur avait particulièrement alarmé le staff londonien. Les prochains examens permettront d’en savoir davantage sur la durée de son indisponibilité.