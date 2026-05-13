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Real Madrid : un nouvel entraîneur dit non

Par Max Franco Sanchez
Real Madrid CF @Maxppp

Ces dernières semaines, plusieurs médias ont évoqué un intérêt du Real Madrid pour Pellegrino Matarazzo, l’entraîneur de la Real Sociedad qui vient d’ailleurs de remporter la Copa del Rey avec l’écurie basque en avril dernier. Mais le tacticien américain vient de démentir cette information.

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« Je vais rester ici, à la Real Sociedad. Je suis heureux ici, je veux continuer à travailler ici au quotidien et je suis concentré sur le club », a-t-il expliqué en conférence de presse. Le choix définitif du Real Madrid semble de toute manière se porter, depuis quelques jours déjà, sur José Mourinho.

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