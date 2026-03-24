La presse espagnole confirme l’erreur du Real Madrid pour Mbappe

Un club comme le Real Madrid peut-il se tromper de genou au moment de diagnostiquer une blessure ? C’est ce qu’a assuré Daniel Riolo sur RMC hier soir. Une information tellement énorme qu’elle a provoqué de la suspicion. Pourtant, la presse espagnole confirme qu’il y a bien eu une telle erreur.

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Miguel Ángel Díaz, journaliste pour Deportes COPE a lâché : « le Real Madrid, dans son diagnostic initial, s’est trompé de genou. Au lieu d’examiner le genou gauche de Mbappé, ils ont examiné son genou droit. » De son côté, Daniel Riolo n’y était pas allé le dos de la cuillère pour achever son analyse : « il se dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real. Vous croyez que je raconte des conneries ? Le Real a viré tout le monde. Voilà. (…) Vous vous rendez compte du camouflet pour un club comme le Real ? »