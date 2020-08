Manchester City-Real Madrid Streaming : comment regarder le match en direct

C'est un match attendu par de nombreux amoureux du football. Manchester City et son équipe virevoltante dirigée par Pep Guardiola accueille vendredi soir le Real Madrid champion de Liga entraîné par Zinedine Zidane. Un énorme choc qui opposera deux des meilleures équipes actuelles et deux entraîneurs gavés de succès. C'est bien Manchester City qui se présente en favori après sa victoire 2-1 à l'aller sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Le club espagnol devra faire un exploit sur la pelouse des Citizens à l'Etihad Stadium et devra y parvenir sans son capitaine Sergio Ramos, suspendu après son expulsion du match aller. Une absence de taille lorsqu'on se rappelle l'apport du défenseur central dans les matches décisifs en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Rappelons que cette rencontre ne sera pas accessible sur les canaux classiques de diffusion, à savoir sur Canal Plus et beIN Sports, comme les fans français de la coupe aux grandes oreilles en ont pris l’habitude les saisons précédentes. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont la propriété de SFR qui diffusera en direct cette affiche de gala sur RMC Sport 1. Vouys ne voulez pas rater cette rencontre ? Vous avez raison. L'opposition de style entre Guardiola et son football total d'un côté, Zidane et son pragmatisme de l'autre, promet des étincelles. Karim Benzema sera aussi attendu au tournant, lui qui réalise une splendide saison. Le Real Madrid devra au moins marquer deux buts pour croire à une qualification pour les quarts de finale.

Regarder le match de foot Manchester City-Real Madrid en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de ce huitième de finale retour de Ligue des Champions qu’en streaming. En effet, SFR n'a pas trouvé d'accord de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne remportée à treize reprises par la Casa Blanca, un record en C1. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement anglo-espagnol ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone que ce soit sur votre lieu de vacances ou bien tout simplement chez vous à votre domicile.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Man City vs Juve directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez une connexion Wifi de bonne qualité ou une 4G efficace. Une opposition de style entre deux cadors européens qui sera arbitrée par Felix Brych; 45 ans. L'expérimenté arbitre allemand a déjà arbitré 4 rencontres de Ligue des Champions cette saison, notamment le dernier Naples-Barcelone qui a fait de lui l'arbitre ayant arbitré le plus de matches de l'histoire de la Ligue des Champions. Il avait notamment officié lors de la finale de C1 entre le Real Madrid et la Juventus en 2017. Un bon souvenir pour les Madrilènes.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match Manchester City- Real Madrid