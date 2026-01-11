La Juventus pense à 3 nouveaux noms pour son attaque

La Juventus cherche à renforcer son attaque et s’intéresse tout particulièrement à un ailier offensif, capable de remplacer Kenan Yildiz. L’option d’un prêt serait privilégiée par la Vieille Dame. Si Chiesa figure sur les radars, Liverpool n’est pas disposé à le libérer temporairement pour le moment, ce qui pousse les Bianconeri à explorer d’autres pistes pour ce poste. L’objectif est de trouver un joueur pouvant apporter les mêmes qualités que le Turc et s’intégrer rapidement à l’équipe de Luciano Spaletti.

Dans ce contexte : trois profils retiennent également l’attention de la Juventus selon Sky Sports, même si aucun transfert concret n’a encore été lancé. Albert Gudmundsson, ancien joueur sous les ordres d’Ottolini à Gênes, reste difficile à attirer avec la Fiorentina opposée à son départ. Yannick Carrasco, actuellement à Al-Shabab en Arabie saoudite, est aussi une piste malgré son salaire élevé, tandis que Daniel Maldini, peu utilisé à l’Atalanta mais très courtisé sur le marché, séduit le club turinois grâce à son potentiel reconnu par Spalletti et Modesto, en concurrence avec la Lazio et Naples.