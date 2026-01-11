Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

La Juventus pense à 3 nouveaux noms pour son attaque

Par Allan Brevi
1 min.
Kenan Yıldız @Maxppp

La Juventus cherche à renforcer son attaque et s’intéresse tout particulièrement à un ailier offensif, capable de remplacer Kenan Yildiz. L’option d’un prêt serait privilégiée par la Vieille Dame. Si Chiesa figure sur les radars, Liverpool n’est pas disposé à le libérer temporairement pour le moment, ce qui pousse les Bianconeri à explorer d’autres pistes pour ce poste. L’objectif est de trouver un joueur pouvant apporter les mêmes qualités que le Turc et s’intégrer rapidement à l’équipe de Luciano Spaletti.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte : trois profils retiennent également l’attention de la Juventus selon Sky Sports, même si aucun transfert concret n’a encore été lancé. Albert Gudmundsson, ancien joueur sous les ordres d’Ottolini à Gênes, reste difficile à attirer avec la Fiorentina opposée à son départ. Yannick Carrasco, actuellement à Al-Shabab en Arabie saoudite, est aussi une piste malgré son salaire élevé, tandis que Daniel Maldini, peu utilisé à l’Atalanta mais très courtisé sur le marché, séduit le club turinois grâce à son potentiel reconnu par Spalletti et Modesto, en concurrence avec la Lazio et Naples.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Juventus
Albert Guðmundsson
Yannick Carrasco
Daniel Maldini

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Albert Guðmundsson Albert Guðmundsson
Yannick Carrasco Yannick Carrasco
Daniel Maldini Daniel Maldini
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier