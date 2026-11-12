Lens : le clan Thiago Motta répond aux critiques sur son salaire

Alessandro Canovi est monté au créneau pour défendre Thiago Motta après les critiques formulées sur L’Équipe du Soir. Sur le plateau de l’émission, le journaliste Olivier Ménard avait déconseillé au RC Lens de recruter l’ancien entraîneur de la Juventus, pointant notamment ses résultats et ses prétentions salariales supposées. « 300 000 euros par mois, c’est bien trop cher pour un coach qui tourne à peine à plus d’un point par match », avait-il lancé, estimant que le technicien italien représentait un investissement trop important pour les Sang et Or. Le journaliste affirmait également que plusieurs formations françaises, notamment Monaco, Lille et l’Olympique Lyonnais, avaient étudié sa candidature avant de l’écarter. Des déclarations auxquelles Alessandro Canovi, représentant de Thiago Motta, a décidé de répondre publiquement sur X. « En trois ans, Thiago Motta n’a reçu qu’une proposition directe d’un club français. Les deux parties ont décidé de ne pas poursuivre les échanges, sans discussion financière », a-t-il assuré. Une précision destinée à contester l’idée selon laquelle les exigences économiques de l’entraîneur auraient constitué un obstacle à son arrivée en Ligue 1.

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L’agent du technicien italien a tenu à démentir catégoriquement le montant avancé à la télévision. « Thiago n’a jamais formulé la moindre exigence salariale à n’importe quels clubs français que ce soit », a insisté Alessandro Canovi, sans révéler l’identité de l’unique formation française ayant directement approché son client. Cette mise au point intervient alors que l’avenir de Thiago Motta continue de susciter des interrogations depuis la fin de son expérience à la Juventus. Sur L’Équipe du Soir, le journaliste avait dressé un bilan particulièrement sévère de sa carrière sur les bancs, évoquant « quatre expériences, quatre licenciements » et estimant que ses résultats ne justifiaient pas un salaire aussi élevé. Il avait également affirmé que le marché des grands clubs s’était éloigné de l’ancien milieu de terrain du PSG. Si Alessandro Canovi n’a pas répondu à ces critiques sportives, son intervention vise à clarifier les conditions des échanges entre Thiago Motta et les clubs français.