OM : la déclaration forte de Pierre-Emerick Aubameyang sur le Vélodrome

Présent en zone mixte après le succès olympien face au PSG, Pierre-Emerick Aubameyang était sur son petit nuage. Face aux journalistes, l’attaquant gabonais en a également profité pour revenir sur l’ambiance de l’Orange Vélodrome. Et il semblerait que le buteur de 36 ans a désormais tranché…

«Je pense que je suis devenu un vrai supporter marseillais franchement. Franchement, je pense qu’il n’y a personne qui peut rivaliser en termes d’ambiance. J’avais des doutes entre Dortmund et Marseille, mais Marseille a pris le dessus clairement. Je suis revenu pour vivre aussi ces moments-là. Je suis super content pour l’équipe». Le peuple olympien appréciera.