Chelsea-Rennes : les compositions probables

Le Stade Rennais aura fort à faire ce mercredi, car le club breton se rend à Chelsea pour ce troisième match de la phase de poules de la Ligue des Champions (match à suivre en direct sur notre live commenté). À ce stade de la compétition, les hommes de Julien Stéphan cherchent encore leur première victoire, et celle-ci devrait être difficile à obtenir à Stamford Bridge. Les Blues pourraient évoluer en 4-3-3, avec Édouard Mendy dans les cages, qui affrontera son ancienne équipe. Il sera protégé par une charnière Silva-Zouma, avec Azpilicueta à droite, et Chilwell dans le couloir gauche. Jorginho, Havertz et Mount devraient composer le milieu de terrain londonien.

Enfin, en attaque c'est un trio constitué de Ziyech, Werner et Hudson-Odoi qui sera chargé de trouver la solution. En face, Rennes devrait choisir le même système de jeu, avec Alfred Gomis pour garder les buts bretons. Devant lui, Dalbert et Hamari Traoré occuperont les côtés, avec Aguerd et Da Silva au centre. Nzonzi, de retour de suspension, reprendra sa place dans le milieu, accompagné de Bourigeaud et de Léa-Siliki. Sur le front de l'attaque, Doku et Del Castillo devraient être alignés dans les couloirs, et Guirassy évoluera seul en pointe.