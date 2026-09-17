OM : le premier but de Keyliane Abdallah en Ligue Europa

Titularisé par Bruno Genesio sur l’aile droite, le jeune Keyliane Abdallah (20 ans) ne laisse pas passer sa chance. Le joueur formé au club a permis à l’OM d’égaliser à la 30e minute.

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KEYLIANE ABDALLAH MARQUE POUR SA PREMIÈRE TITULARISATION ET RELANCE L'OM 🤩



Les Marseillais égalisent face à Besiktas 🔥#BESMAR｜ #UEL pic.twitter.com/6bRklYrtEo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2026

Lancé par Himad Abdelli et couvert par Agbadou l’ancien Rémois, Abdallah s’est présenté face à Nübel et n’a pas tremblé, en fermant son pied au dernier moment pour tromper le portier.