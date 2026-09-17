UEFA Europa League
OM : le premier but de Keyliane Abdallah en Ligue Europa
@Maxppp
Titularisé par Bruno Genesio sur l’aile droite, le jeune Keyliane Abdallah (20 ans) ne laisse pas passer sa chance. Le joueur formé au club a permis à l’OM d’égaliser à la 30e minute.
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KEYLIANE ABDALLAH MARQUE POUR SA PREMIÈRE TITULARISATION ET RELANCE L'OM 🤩— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2026
Les Marseillais égalisent face à Besiktas 🔥#BESMAR｜ #UEL pic.twitter.com/6bRklYrtEo
Lancé par Himad Abdelli et couvert par Agbadou l’ancien Rémois, Abdallah s’est présenté face à Nübel et n’a pas tremblé, en fermant son pied au dernier moment pour tromper le portier.
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