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UEFA Europa League

OM : le premier but de Keyliane Abdallah en Ligue Europa

Par Aurélien Léger-Moëc
Keyliane Abdallah (OM) @Maxppp

Titularisé par Bruno Genesio sur l’aile droite, le jeune Keyliane Abdallah (20 ans) ne laisse pas passer sa chance. Le joueur formé au club a permis à l’OM d’égaliser à la 30e minute.

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Lancé par Himad Abdelli et couvert par Agbadou l’ancien Rémois, Abdallah s’est présenté face à Nübel et n’a pas tremblé, en fermant son pied au dernier moment pour tromper le portier.

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