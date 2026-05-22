CdM 2026 : la femme d’Harry Maguire tacle Thomas Tuchel

Hier, Harry Maguire a annoncé qu’il ne participera pas à la Coupe du Monde 2026 avec l’Angleterre. «J’étais persuadé que j’aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays, après la saison que j’ai réalisée. Cette décision m’a laissé sous le choc et m’a profondément attristé. Au fil des ans, rien ne m’a fait plus de plaisir que d’enfiler ce maillot et de représenter mon pays. Je souhaite bonne chance aux joueurs pour cet été», a avoué le joueur de 33 ans. La nouvelle a été confirmée ce vendredi par Thomas Tuchel. Dans le clan Maguire, c’est la sidération.

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Après la mère du défenseur, ses frères ont aussi pris la parole. Joe a parlé de la « pire décision que j’aie jamais vue » tandis que Laurence l’a décrite comme un « fiasco». Sa sœur, Daisy, a aussi envoyé un message. « Décision folle. Garde le moral.» Ce vendredi, l’épouse du footballeur, Fern, a aussi taclé le sélectionneur. « Je suis anéantie pour toi. Tu n’aurais rien pu faire de plus pour prouver ta valeur. Je n’ai pas besoin de te dire à quel point je t’admire, c’est juste dommage que tu aies eu à faire face à une seule opinion. Je te soutiendrai toujours, mon amour.» La décision a du mal à passer dans le clan Maguire.