Courtisé en Premier League, Femi Azeez va représenter le Nigeria

Né en Angleterre, Femi Azeez (24 ans) a rejoint Milwall en 2024. Cette saison, l’ailier droit est un des meilleurs joueurs de Championship. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 34 matchs, le joueur des Lions a récemment été nommé dans le onze de la saison de Championship. Forcément ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Si Millwall est proche de retrouver la Premier League, selon nos informations, Femi Azeez pourrait quitter le club en fin de saison, puisque Brighton et Bournemouth s’intéressent de près à lui, mais ils ne sont pas les seuls…

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Le Nigeria a aussi approché le joueur et son entourage. Éligible à la sélection anglaise, espagnole et donc nigériane, l’ailier a décidé de représenter le Nigeria. Le joueur de Milwall n’a pas besoin de faire de démarches auprès de la FIFA pour un changement de nationalité sportive puisqu’il n’a jamais porté le maillot de l’Angleterre ou de l’Espagne chez les jeunes. Une nouvelle option offensive donc pour Éric Sekou Chelle et les Super Eagles qui sont déjà bien fournis dans ce secteur.