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Real Madrid : le message de José Mourinho à Zidane pour Tchouaméni

Par Josué Cassé
1 min.
Aurélien Tchouaméni avec le Real Madrid @Maxppp

Présent en conférence de presse ce lundi matin avant le déplacement du Real Madrid à Elche demain soir, José Mourinho est revenu sur le cas Aurélien Tchouaméni, touché contre le Rayo Vallecano et récemment revenu de blessure. Face aux journalistes, le technicien portugais a évoqué l’état de forme de son joueur, à quelques jours de la première liste de Zinedine Zidane à la tête des Bleus.

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«Je ne sais pas ce que Zidane a en tête pour lui. Il faut respecter sa décision. Je ne sais pas non plus ce qui est le mieux pour lui : jouer avec quatre joueurs et quatre autres du Castilla, ou avec l’équipe nationale. L’idéal serait l’équipe nationale, mais avec un temps de jeu contrôlé, sans accumuler les efforts. Cela pourrait aggraver ses problèmes musculaires. Je n’ai pas parlé à Zidane, mais c’est un homme plein de bon sens. Il fera ce qu’il y a de mieux pour lui. Qu’il aide la sélection sans nuire à l’avenir du joueur. Je suis convaincu que Zidane fera les choses comme il faut».

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