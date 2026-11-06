Mauro Icardi est dans le viseur d’un cador de Serie A

Libre depuis son départ de Galatasaray en juin dernier, Mauro Icardi pourrait retrouver le championnat italien dès le prochain mercato hivernal. Selon les informations de TyC Sports, l’attaquant argentin de 33 ans serait dans le viseur de la Juventus, qui chercherait à renforcer son secteur offensif. Son entraîneur Luciano Spalletti, qui l’a déjà dirigé à l’Inter Milan, apprécierait particulièrement son profil.

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Le club turinois représenterait aujourd’hui la piste la plus sérieuse pour relancer sa carrière. Un retour à l’Inter Milan semble en revanche quasiment exclu. Le président nerazzurro Giuseppe Marotta a clairement écarté cette possibilité, malgré la volonté répétée du joueur de retrouver son ancien club, quitte à accepter un rôle secondaire et une baisse de salaire.