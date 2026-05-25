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Premier League

La femme d’Alphonse Areola flingue les entraîneurs de West Ham après la relégation

Par Josué Cassé
1 min.
Alphonse Areola à l'échauffement avec Fulham @Maxppp

Dimanche, lors de la 38e journée de Premier League, West Ham a, certes, étrillé Leeds United (3-0) mais ce succès n’a rien changé au destin tragique subi par les Hammers, officiellement relégué en deuxième division anglaise. Quelques heures après la rencontre, la femme d’Alphonse Areola a exprimé sa colère sur son compte Instagram.

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«D’un trophée à la relégation. Merci Potter pour le début de cette saison et Nuno pour la fin. Et pas de Coupe du monde cette année non plus, merci coach Nuno», a indiqué Marion. Pour rappel, son mari, Alphonse Areola avait remporté la Ligue Europa Conférence avec le club anglais en 2023 face à la Fiorentina (2-1).

Pub. le - MAJ le
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