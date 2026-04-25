Girona pousse pour Ounahi à City

C’est une information qui a fait beaucoup parler du côté de l’Espagne ce vendredi. La presse espagnole révélait que Manchester City était fortement intéressé par l’idée de recruter Azzedine Ounahi de Girona. Un deal facilité par le fait que le Marocain évolue dans un club du City Group et que sa clause libératoire n’est que de 20 millions d’euros.

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Selon nos informations, dans ce deal, c’est surtout Girona qui aimerait vendre son joueur au club anglais. De la même manière qu’il avait cédé Savinho à l’été 2024, le club espagnol aimerait renflouer ses caisses, conscient de la valeur marchande de son joueur. Quoi de mieux donc que de miser sur City, qui appartient au même groupe et qui a les finances solides ? Surtout que le club anglais aura bien des besoins à ce poste cet été. C’est donc Girona qui a proposé son joueur à City.