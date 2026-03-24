De gardien à attaquant : Nathan Mbala, la révélation inattendue du FC Metz

À sept journées de la fin, le sort du FC Metz ne fait plus aucun doute. Englué à la dernière place du classement avec 14 petites unités, le club messin devrait retrouver la deuxième division la saison prochaine. Toutefois, à l’aube d’un retour annoncé à l’étage inférieur, Metz peut s’appuyer sur une éclaircie inattendue : Nathan Mbala. Âgé de 18 ans, le jeune avant-centre s’impose comme l’une des très rares satisfactions de la saison grenat. Son parcours a pourtant de quoi surprendre.

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Avant de faire trembler les filets en championnat à deux reprises sur sept apparitions, Mbala était… gardien de but jusqu’à l’âge de 15 ans. C’est lors d’une rencontre de championnat scolaire que son entraîneur à Forbach décide de le repositionner dans le champ. Une décision déterminante dans la suite de son parcours : champion de France UNSS dans la foulée, il attire l’œil du FC Metz et rejoint le centre de formation des Grenats en 2020 où il gravit les échelons avec une certaine facilité. Passé par les catégories U17 et U19, il s’impose comme un attaquant efficace, avant de confirmer avec la réserve en National 3.

Une ascension express chez les professionnels

Ses performances lui ouvrent rapidement les portes de l’équipe première : il dispute ses premières minutes en Coupe de France fin 2025, avant de découvrir la Ligue 1. Le 17 février 2026, il inscrit son premier but contre l’AJ Auxerre (1-3), devenant l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire du club messin et enchaîne quelques semaines plus tard face à Toulouse (3-4). Malgré sa progression rapide, tout n’est pas encore parfait. Son entraîneur, Benoît Tavenot, soulignait notamment une marge de progression sur le plan physique avant le déplacement au Téfécé : « jusqu’ici, ce qui me freinait pour une première titularisation, c’était qu’athlétiquement, il me semblait encore loin. Pas en termes de vitesse ni de force, mais en ce qui concerne la répétition des efforts. C’est pour cette raison que j’y suis allé doucement. »

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« Aujourd’hui, la question d’une titularisation se pose. Ce qu’il fait, c’est net ! Après, il faut qu’il puisse me le faire sur 45 minutes. » Résultat : Mbala avait disputé 70 minutes et avait marqué pour sa première titularisation chez les A. Preuve de la confiance accordée, le FC Metz a officialisé ce mardi la signature de son premier contrat professionnel, qui prendra effet en juillet 2026 et le liera jusqu’en 2029. « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel, c’est un véritable rêve qui se réalise, qui plus est avec mon club formateur. J’ai un immense respect pour ces couleurs et pour Metz, qui m’a permis de devenir le joueur que je suis aujourd’hui », a indiqué le principal intéressé. Dans un contexte sportif délicat, Nathan Mbala incarne un véritable motif d’espoir pour les saisons à venir pour les pensionnaires de Saint-Symphorien.