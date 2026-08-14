La réponse cash de l’épouse de Pogba

Alors que Paul Pogba pourrait déjà quitter l’AS Monaco, son épouse Zulay a fermement répondu à ceux qui appellent le Français à prendre sa retraite. Selon le Daily Mail, Monaco discuterait avec les représentants du milieu de 33 ans d’une résiliation à l’amiable de son contrat, après une nouvelle série de blessures. Pogba n’a disputé que six rencontres la saison dernière et sa préparation a encore été perturbée par des problèmes au genou puis à la cuisse. Une situation qui a poussé certains supporters à remettre en question sa capacité à poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

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Sur les réseaux sociaux, Zulay Pogba a directement répondu : « Le seul qui sait quand il prendra sa retraite, c’est Dieu. » Elle a également rejeté l’idée selon laquelle le champion du monde 2018 serait revenu pour l’argent : « Croyez-moi, nous savons très bien gérer notre argent. » Malgré cette défense, l’avenir de Pogba apparaît de nouveau très incertain. Le Français aurait même été proposé à plusieurs clubs de MLS, alors qu’il cherchait encore à Monaco à relancer une carrière fortement perturbée ces dernières années.