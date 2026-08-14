Menu Rechercher
Commenter 93
Ligue 1

La réponse cash de l’épouse de Pogba

Par Sasha Nahon
1 min.
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp

Alors que Paul Pogba pourrait déjà quitter l’AS Monaco, son épouse Zulay a fermement répondu à ceux qui appellent le Français à prendre sa retraite. Selon le Daily Mail, Monaco discuterait avec les représentants du milieu de 33 ans d’une résiliation à l’amiable de son contrat, après une nouvelle série de blessures. Pogba n’a disputé que six rencontres la saison dernière et sa préparation a encore été perturbée par des problèmes au genou puis à la cuisse. Une situation qui a poussé certains supporters à remettre en question sa capacité à poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

La suite après cette publicité

Sur les réseaux sociaux, Zulay Pogba a directement répondu : « Le seul qui sait quand il prendra sa retraite, c’est Dieu. » Elle a également rejeté l’idée selon laquelle le champion du monde 2018 serait revenu pour l’argent : « Croyez-moi, nous savons très bien gérer notre argent. » Malgré cette défense, l’avenir de Pogba apparaît de nouveau très incertain. Le Français aurait même été proposé à plusieurs clubs de MLS, alors qu’il cherchait encore à Monaco à relancer une carrière fortement perturbée ces dernières années.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (93)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Paul Pogba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier