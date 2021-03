OM : Jorge Sampaoli et la vie sans Boubacar Kamara

La suite après cette publicité

Suspendu pour le déplacement à Nice ce samedi (30e journée de Ligue 1), Boubacar Kamara (21 ans) manquera grandement à l'Olympique de Marseille. Il suffit d'écouter Jorge Sampaoli sur le sujet ce jeudi en conférence de presse pour s'en rendre compte.

«Selon moi, Kamara est difficile à remplacer vu sa régularité et la confiance gagnée dans sa position. Il n'y a pas un autre joueur avec les mêmes caractéristiques dans l’effectif. On va voir si une paire nous permet de bien récupérer et utiliser le ballon. On cherche la bonne solution, un milieu purement récupérateur ou un milieu qui se rapproche des qualités de Bouba. C’est une position difficile parce que, vu la caractéristique de mes équipes, le milieu axial doit avoir la meilleure vision de jeu. On a un peu de mal, mais on va voir si on trouve une paire qui nous permet de remplacer ce joueur si important», a-t-il lâché. Vous avez dit indispensable ?