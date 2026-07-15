La DNCG confirme la rétrogradation en D6 des Girondins de Bordeaux !

L’avenir des Girondins de Bordeaux est plus noir que jamais désormais. Il y a quelques jours, la DNCG avait déjà frappé très fort en prononçant la rétrogradation administrative du club jusqu’en Régional 1, soit la sixième division française. Une décision historique qui faisait suite aux immenses difficultés financières du club. Depuis, l’espoir reposait sur une éventuelle reprise permettant de réunir les fonds nécessaires pour sauver les Girondins. Mais ces dernières heures, cette ultime porte s’est encore refermée avec le retrait de Sparta Capital, le fonds d’investissement britannique détenu par des connaissances de Gérard Lopez, incapable de réunir les 10 millions d’euros nécessaires pour financer la saison à venir.

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Les Girondins repassaient pourtant ce mercredi devant la commission d’appel de la DNCG. Gérard Lopez, président et propriétaire du club, Arnaud Saint-André, directeur général, ainsi que plusieurs avocats et le commissaire à l’exécution du plan de continuation ont été entendus pendant un peu plus d’une heure. Comme attendu après l’échec de la cession et de la levée de fonds de Sparta Capital, ils n’ont pas été en mesure de présenter les 9 à 10 millions d’euros réclamés pour garantir le paiement des arriérés de la saison 2025-2026 ainsi que le budget 2026-2027.

Bordeaux jouera en D6 !

Sans surprise, la commission d’appel de la DNCG a donc confirmé dans l’après-midi l’exclusion des Girondins de toutes les compétitions nationales. «La DNCG confirme et prononce une mesure d’exclusion des compétitions nationales de l’équipe première masculine à l’issue de la saison 2025/2026», explique le communiqué de la DNCG. Bordeaux évoluera ainsi en Régional 1 lors du prochain exercice, une chute vertigineuse pour un club qui disputait encore la Ligue 1 il y a quelques saisons et qui évoluait ces deux dernières années en National 2. Une décision qui rapproche un peu plus encore le club aquitain d’une crise sans précédent dans son histoire et d’une liquidation judiciaire.

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Pour autant, il reste un ultime espoir. Selon les informations de Sud Ouest, Gérard Lopez, qui ne souhaite plus financer le club, a présenté lors de l’audition une ultime option : lancer un appel d’offres à un repreneur capable de prendre les commandes des Girondins, de financer le club et de garantir le plan de continuation. Toujours selon le quotidien régional, plusieurs marques d’intérêt auraient déjà été enregistrées. Dans cette optique, Gérard Lopez devrait saisir le CNOSF afin de gagner du temps et tenter de finaliser une cession avant qu’il ne soit définitivement trop tard.