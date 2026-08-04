L’OL a très peur de la vengeance de son ex-indésirable Adam Karabec !

Non conservé par l’Olympique Lyonnais cet été après un prêt très discret (3 buts, 3 passes décisives en 34 matches), Adam Karabec s’impose aujourd’hui comme le danger numéro un pour son ancien club. Transfiguré sous les couleurs du Sparta Prague où il a hérité du maillot numéro 10, le milieu offensif de 23 ans s’apprête à retrouver les Gones ce mardi lors du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Pour le club rhodanien, qui avait refusé de lever son option d’achat de 3,5 millions d’euros, la perspective de voir son ancien joueur dicter le jeu adverse prend désormais les allures d’une menace bien réelle.

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Au-delà de son rôle sur le terrain, c’est l’expertise de l’international espoir tchèque qui inquiète l’état-major lyonnais. Ayant évolué toute une saison sous les ordres de Paulo Fonseca, Karabec connaît sur le bout des doigts la méthodologie, les combinaisons et les faiblesses tactiques des Gones. Il s’est ainsi transformé en un informateur précieux pour son entraîneur Brian Priske et ses coéquipiers, décortiquant les plans de jeu d’un OL qui n’a disputé que des rencontres amicales cet été. Pour un technicien aussi précautionneux que Fonseca, voir ses habitudes stratégiques ainsi exposées représente un réel sujet de préoccupation.

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Fonseca : "Karabec ? Je pense que c’est le meilleur joueur de son équipe"

Le coach portugais ne masque d’ailleurs pas sa méfiance face à la métamorphose de son ancien protégé. Conscient du danger, Fonseca a reconnu en conférence de presse ce lundi les qualités actuelles du joueur tout en admettant logiquement le rôle d’espion joué par le Tchèque : «j’ai regardé les matchs du Sparta Prague cette année. Je pense que c’est le meilleur joueur de son équipe. Il est totalement libre sur le terrain. Il joue à l’intérieur. Il est très motivé et est dans une bonne période. Adam nous connaît très bien. Je comprends qu’il ait donné des indications sur notre jeu à son entraîneur.» Un constat lucide qui souligne à quel point le staff lyonnais redoute les retrouvailles avec son ancien joueur.

Cantonné l’an dernier à un rôle d’ailier droit peu adapté à ses qualités avant d’être éclipsé lors du mercato hivernal avec les arrivées de Nartey, Endrick et Yaremchuk, le meneur de jeu aborde ce rendez-vous capital avec une motivation dédoublée. Aligné au cœur du jeu praguois, l’ex-numéro 7 de l’OL veut montrer des choses à Paulo Fonseca comme le souligne Brian Priske : «il sera forcément motivé. D’abord pour montrer toutes les qualités que nous lui connaissons et peut-être aussi pour prouver à l’entraîneur de l’OL qu’il est un joueur de très haut niveau.» Entre cette envie de briller en Ligue des Champions et sa connaissance intime de l’OL, Karabec a toutes les cartes en main pour faire vraiment peur à son ancien club.