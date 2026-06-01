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Real Madrid : la prolongation d’Antonio Rüdiger est déjà signée

Par Allan Brevi
1 min.
Antonio Rüdiger avec le Real Madrid @Maxppp

En fin de contrat avec la Maison Blanche, Antonio Rüdiger aurait déjà paraphé son nouveau contrat avec le Real Madrid, prolongeant ainsi son aventure dans la capitale espagnole jusqu’en 2027 selon Sky Sport. L’annonce officielle devrait intervenir après l’élection présidentielle du club merengue. Une évolution importante dans un dossier pourtant encore incertain ces derniers mois.

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Cette prolongation confirme aussi la place centrale occupée par Rüdiger dans la hiérarchie défensive madrilène, malgré une dernière période marquée par quelques passages à vide. Son expérience, son impact physique et son leadership dans un vestiaire en reconstruction restent des éléments particulièrement appréciés en interne. Le Real Madrid sécurise ainsi un cadre important, capable d’encadrer la nouvelle génération et de maintenir une certaine exigence dans les grands rendez-vous européens.

Pub. le - MAJ le
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