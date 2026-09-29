Amical : encore malmené par l’Australie, le Brésil a retrouvé le chemin de la victoire

Il avait fallu un but de Rayan dans le temps additionnel pour sauver le Brésil d’une humiliation vendredi dernier à Townsville en Australie. Les Socceroos pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque, mais étaient malgré tout heureux du nul obtenu (1-1). Quatre jours plus tard, les deux mêmes sélections se retrouvaient, à Brisbane cette fois, pour un deuxième amical. Carlo Ancelotti avait décidé de changer toute sa défense, et de faire entrer Gabriel Bontempo, lui offrant ainsi une première titularisation avec la Seleção. Estevão et Endrick faisaient les frais des choix du coach italien, Raphinha récupérant le poste de numéro 9 comme avec son club, le FC Barcelone. Côté australien, il n’y avait par contre aucun changement dans le onze de départ par rapport au premier match.

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Et le Brésil l’entamait beaucoup mieux avec un magnifique but de Vanderson, le latéral droit de l’AS Monaco, d’une frappe limpide dans la lucarne opposée. L’occasion de se faire connaître par les supporters brésiliens, lui qui n’avait disputé que 2 saisons au Grêmio avant de rejoindre l’ASM. Les hommes d’Ancelotti dominaient la rencontre, affichant un meilleur visage que vendredi, même si Vinicius Jr continuait d’afficher un déchet technique considérable. Mais en 5 minutes, l’Australie renversait tout. Un but étrange de Circati, d’une aile de pigeon sur un corner, puis une frappe splendide de Metcalfe en pleine lucarne, et le Brésil retombait dans ses travers. Heureusement, Danilo obtenait un penalty que transformait Raphinha juste avant la pause.

Endrick dans les bons et mauvais coups

Raphinha ne revenait pas sur le terrain, en raison de douleurs musculaires à la cuisse droite et était remplacé par Endrick, plein de bonne volonté mais esseulé. La Seleçao se créait quelques occasions mais tombait sur un Patrick Beach, le portier de Troyes, en forme. Endrick déclenchait une échauffourée en s’en prenant au gigantesque Harry Souttar, joueur de Leicester City, avant de se distinguer de bien meilleure manière. Servi dans la surface par Vinicius, il s’arrachait pour centrer vers Bruno Guimarães qui redonnait l’avantage au score (2-3, 69e).

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The tension that started between Harry Souttar and Endrick has escalated further! ⚡️⚡️pic.twitter.com/Qe7EgjDsLh — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 29, 2026

Puis c’est finalement Vinicius Jr qui scellait la victoire des Auriverde, en provoquant et transformant un penalty, à la 80e minute. Une victoire qui fera du bien au moral brésilien, tant chaque rencontre apparaît compliquée. Carlo Ancelotti continue sa large revue d’effectif, avec plusieurs joueurs issus du championnat brésilien, dans le but de reconstruire peu à peu une sélection conforme aux attentes. La CBF semble prête à lui laisser le temps nécessaire. Dernier amical prévu pour cette trêve : samedi prochain face à l’Inde.