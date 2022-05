Chronologie de l'hallucinante prolongation de Kylian Mbappé au PSG

La suite après cette publicité

L'été de tous les dangers

Nous sommes l’été 2021, le mercato bat son plein, et il ne reste plus qu’une année de contrat à Kylian Mbappé. Une situation qui inquiète fortement les dirigeants qataris. Après quatre saisons de hauts et de bas dans la capitale, Mbappé ne semble pas épanoui. Le numéro 7 parisien ne serait pas contre l'idée de porter le maillot blanc à la rentrée. Le Real Madrid est allé jusqu'à poser 200 M€ sur la table de Nasser Al-Khelaïfi pour racheter sa dernière année, une proposition jugée extrêmement intéressante par le joueur qui pensait ainsi sortir proprement. Manque de bol, c’est un refus sans appel du PSG.

Sursis pour le PSG

Un événement va venir tout chambouler : le tirage des huitièmes de finale de Champions League. Le hasard fait que le PSG affrontera le Real Madrid. Pour le clan Mbappé, impensable de négocier avec le futur adversaire de son employeur. Il décide de tout mettre en stand-by jusqu'à l'issue de la confrontation entre ses deux courtisans. Un précieux sursis pour Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, qui vont pouvoir discuter tranquillement du futur avec le français.

Tension à tous les étages

Plus les semaines passent, plus la tension augmente. La presse espagnole assure que Mbappé va annoncer son départ, et la presse française penche plus en faveur du renouvellement de contrat. Puis, Kylian Mbappé lâche une bombe qui va faire exploser les rumeurs : il va annoncer sa décision finale avant le rassemblement avec l’équipe de France en mai. Enfin, coup de théâtre, juste avant d’affronter Metz pour la dernière journée le samedi 21 mai 2022, Nasser Al-Khelaïfi rentre sur la pelouse et s’apprête à faire une énorme annonce devant les 47 000 spectateurs du Parc : Mbappé prolonge jusqu’en 2025. La nouvelle lance un électrochoc en Espagne.

L'Espagne est déçue

Les journaux du pays dézinguent le champion du monde 2018, comme un traître. «Il faut avoir de l'honneur pour jouer au Real Madrid» peut-on lire sur la première page de Marca le lendemain de l’annonce. Après avoir lourdement taclé le Parisien, les médias espagnols se sont retournés contre Florentino Pérez. Pour eux, le président le responsable de l’échec Mbappé. « C'est le plus grand fiasco de la carrière de Florentino Pérez avec le Real Madrid », a lancé le journaliste Jordi Martí dans l'émission El Larguero de la Cadena SER. Kylian Mbappé, de son côté, a présenté toutes ses sincères excuses à Florentino Pérez et a expliqué devant les caméras pourquoi il a choisi de prolonger avec le PSG.

