Un premier club veut relancer Alvaro Arbeloa

Après une saison blanche avec le Real Madrid, Alvaro Arbeloa pourrait revenir sur un banc. En effet, l’entraîneur espagnol de 43 ans a été identifié par Fulham comme une piste sérieuse pour prendre la succession de Marco Silva. D’après The Athletic, des échanges ont déjà eu lieu entre le club londonien et l’ancien coach de la Casa Blanca, libre depuis peu.

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Arrivé en janvier après le départ de Xabi Alonso, Arbeloa avait essayé de sauver la capitale. Seulement, les déconvenues se sont enchaînées jusqu’à la fin de la saison. À présent, le départ de Silva, qui a quitté l’Angleterre pour rejoindre Benfica, a poussé Fulham à accélérer ses recherches, et c’est l’ancien défenseur espagnol qui a été ciblé. Chez les Cottagers, Arbeloa pourrait redresser la barre en Premier League. Affaire à suivre cet été…